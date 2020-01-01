Marcos Llorente: Liverpool çılgına döndü

Marcos Llorente, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool karşılaşmasında neler hissettiklerini anlattı.

'in yıldız ismi Marcos Llorente, Şampiyonlar Ligi'nde 'a karşı aldığı galibiyetin onları çıldırttığını söyledi.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş mücadelesinde uzatmalar sonucu Liverpool'u 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

Bu önemli karşılaşmada iki gol kaydeden Llronte, Marca'ya verdiği demeçte, Liverpool'un uzatmalarda milyonlarca şansı olduğunu ancak kullanamadıkları için çıldırdıklarını dile getirdi:

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"Bizi hücum etmeye zorladılar ve onların ikinci golünden sonra ileriye doğru gitmekten başka şansımız kalmadı. Milyonlarca şansları vardı ve attıkları gollerle yeterince değerlendirdiklerini düşündüler. Ancak, bizim verdiğimiz reaksiyon onları çılgına çevirdi."