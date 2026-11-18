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Marcos Leonardo, Globo Esporte'ye verdiği röportajda Ajax'a transferini anlattı. Brezilyalı forvet, Amsterdam'daki zorlu başlangıcına rağmen kulüpte kalmak istediğini ve en kısa sürede teknik direktör Míchel Sánchez'in ilk 11'ine girmeyi umduğunu belirtti.

Ajax, geçen yaz A takım için Leonardo ve Tolu Arokodare olmak üzere iki yeni forvetle sözleşme imzaladı. Başlangıçta beklentiler ağırlıklı olarak, Al-Hilal'den 20 milyon avronun biraz altında bir bedelle alınan Leonardo'nun üzerindeydi.

Ancak büyük etki yaratan Leonardo değil, Wolverhampton Wanderers'tan kiralanan Tolu oldu (17 maç, 13 gol). Leonardo bugüne kadar Ajax formasıyla yalnızca dördüne ilk 11'de başladığı 16 maça çıktı. Şimdiye kadar üç gol attı ancak daha çok kaçırdığı fırsatlarla anılıyor.

23 yaşındaki forvet, "Ajax beni ilk arayıp kulübün benim için hazırladığı projeyi anlattığı andan itibaren çok mutlu oldum. En başından beri sıcak karşılandım. Takımdaki herkes, teknik ekip ve kulüpteki herkes tarafından" dedi.

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Hollanda'daki vasat başlangıcına rağmen birçok Brezilya kulübünün ilgisini çeken Leonardo, "Şimdiye kadar işler tam beklediğim gibi gitmedi ama bunu başarmak için çok çalışıyorum" diye konuştu.

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"Kulüplerin ilgisinden memnunum. Her büyük kulübe saygı duyuyorum. Ama benim için doğru zaman değil. Burada beş yıllık daha sözleşmem var ve şu anda Brezilya'ya dönmek için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum."

Leonardo, pek umut vermeyen başlangıcını sezon başındaki fiziksel eksikliğine bağladı: "Ben buraya 40 günlük bir tatilin ardından geldim, diğerleri ise çoktan antrenmanlara başlamıştı. Onlar zaten en iyi fiziksel durumdaydı."

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"Ama artık ben de fiziksel olarak iyi durumdayım ve sıkı çalışıyorum. Bana yardımcı olan özel bir antrenörüm de var. Ayrıca destek görüyorum; takımdaki herkese ve kulüp çalışanlarına minnettarım. Şimdi bin kat daha iyiyim."

Leonardo, en kısa sürede ilk 11'de kalıcı bir yer edinmeyi umuyor: "Umut ettiğim şey bu ve sezonun ikinci yarısında bir ara değil. Bunu şimdi, bu FIFA arasının hemen ardından istiyorum. Her oyuncu sahada olmak, takıma yardım etmek ister; benim istediğim de bu."

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Leonardo sözlerini şöyle tamamladı: "Ama içinde bulunduğum döneme de saygı duyuyorum. Avrupa'ya bu dönüş, yeniden yapılanma süreci. Bunun bir süreç olduğunu da düşünüyorum. Acı verici ama burada çok daha olgunlaşıyorum."