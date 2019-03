Marco Verratti'nin hayali Paris Saint-Germain'de emekli olmak

Marco Verratti, kariyerini PSG'de sonlandırmayı dilerken Thomas Tuchel ve Mbappe'yle ilgili de övgü dolu sözler kullandı.

Paris Saint-Germain formasını terleten İtalyan yıldız Marco Verratti, Le Parisien'e verdiği röportajda kendisi, görüşleri ve kulübü hakkında konuştu.

Son yıllarda yaşadığı sakatlıklarla ilgili konuşan Verratti, Thomas Tuchel ve Kylian Mbappe'yle ilgili ifadelerde de bulundu. İtalyan oyuncu, PSG'deki geleceğiyle ilgili de net konuştu.

''Burada kendimi değerli hissediyorum''

"Elbette burada kendimi değerli hissediyorum, zaten hocamız da takımdaki herkesten mevkisinin lideri olmasını bekliyor. Son iki sezonda sakatlıklar yaşadığım dönemler oldu. Sıklıkla sahaya iğnelerle çıktım, kendimi iyi hissetmediğim zamanlarda bile oynadım. Geçen sezon kendimi daha fazla zorlayamayacağımı anladım. Geçirdiğim ikinci ameliyat hayatımı değiştirdi diyebilirim. Artık kendimi maçlardan sonra dahi iyi hissediyor, üç gün boyunca sorunsuz bir şekilde oynayabileceğimi biliyorum."

''Tuchel, bizim için hayatı kolaylaştırıyor''

"Tuchel beklentileriyle kafamızın içine girmeyi başarıyor. Sanki onu çok uzun zamandır tanıyormuşuz gibi geliyor. Tüm antrenmanlarımız oynanan maçlardan çıkardığımız derslerin şemaları eşliğinde geçiyor. Hiçbir şey şansa bırakılmıyor. O sizin gelişmenizi ve bir şeyler öğrenmenizi sağlıyor. Bu kesinlikle mükemmel. Adeta bizim için hayatı kolaylaştırıyor. Maç toplantılarında söylediği her şeyi sahada karşımızda görüyoruz. İşte bu yüzden ona güvenimiz tam. Kendisiyle çok sağlam bir ilişkimiz var. Onunla her şeyi konuşuyoruz. Asla seni yargılamıyor. Antrenör - hoca gibi değil, iki arkadaş gibi konuşuyoruz. Herkes onun için her şeyini ortaya koymaya hazır, çünkü aynısını onun da bizim için yapacağını biliyoruz."

''Kariyerimi burada sonlandırabilirim''

"Arada sırada kulübüm ve menajerimin (Mino Raiola) görüştüklerini biliyorum. Ancak ortada henüz net bir durum yok. Hala buradaki sözleşmemin sonuna kadar uzun yıllar var (2021). Yeni bir sözleşme imzalama konusunda herhangi bir sorunum yok. Eğer kulübüm isterse, kariyerimi burada sonlandırabilirim."

''Kylian Mbappe çok profesyonel bir futbolcu''

"Çok profesyonel bir çocuk, hem antrenmanlarda hem de maçlarda aynı gol atma isteğiyle oynuyor. Sürekli dinliyor. Daha şimdiden futbolun içindeki her şeyi anlamış durumda. Nasıl konsantre olunması gerektiğini, nasıl tarihe geçeceğini biliyor. Elbette onun gibi oyuncular olacaktır, ancak onun mentalitesi fark yaratacaktır."