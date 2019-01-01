Marco Verratti: PSG, gitmek isteyen bir oyuncuyu tutmamalı

Paris Saint-Germain'den ayrılıp eski takımı Barcelona'ya geri dönmesi gündemde olan Neymar için takım arkadaşı Marco Verratti'den açıklama geldi.

Futbol tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçen ve hala zirvedeki yerini koruyan Brezilyalı yıldız Neymar, PSG'den ayrılıp eski takımı 'ya geri dönme sevdasından vazgeçmiyor.

Takım arkadaşı Marco Verratti ise Neymar'ın Camp Nou'ya geri dönme isteği karşısında durulmaması gerektiğini ifade etti. RMC Sport'a konuşan Verratti, şunları dile getirdi:

"Bir oyuncu gerçekten ayrılmak istiyorsa, elbette ki kulüp tarafından belirlenen şartlara göre, kulüp onun gitmesine izin vermelidir. Gitmek isteyen bir oyuncuyu tutmamalısınız. Onun takımdan ayrılmasını görmek beni tabii ki de hayal kırıklığına uğratır. Takımdan ayrılmak istediğini söylediğini hiç duymadım. Böyle bir şeyi kulübe iletip iletmediğini de bilmiyorum. Şahsen Neymar'ın takımda kalmasını tercih ederim."