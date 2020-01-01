Marco Simone: Icardi, Milan için mükemmel bir imza olur

Milan'ın eski oyuncularından Marco Simone, Serie A ekibinin Mauro Icardi'yi kadrosuna katmasının harika olacağını belirtti.

Marco Simone, eski takımı 'ın rakibi 'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katması gerektiğini söyledi.

Antonio Conte sezon başında Inter'in başına geçmesiyle birlikte Icardi, 'e kiralık olarak gönderildi. Ayrıca takıma Romelu Lukaku ile Lautaro Martinez katıldı.

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Icardi, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 31 mücadelede 20 gol atarak başarılı bir grafik çizdi.

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Milan'ın eski oyuncularından 51 yaşındaki Simone, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesinin uzatılmaması halinde takıma Edinson Cavani ya da Mauro Icardi gibi bir forvetin yararlı olacağını belirtti:

"Rafael Leao ve Krzystof Piatek'ten vazgeçmezdim. Eğer Ibra ayrılırsa kısa bir forvet hattı kalır. Bence forması giyen Arkadiusz Milik faydalı olur ama Cavani ya da Icardi'yi getirmeye çalışırdım. Icardi mükemmel bir transfer olurdu."