Marco Silva gidiyor, David Moyes dönebilir!

Ligin 15. haftasını düşme hattında tamamlayan Everton'da Marco Silva'nın kovulması bekleniyor.

'da ikinci David Moyes dönemi başlayabilir.

Maviler, Merseyside derbisinde ezeli rakipleri 'a 5-2 gibi ağır bir skorla mağlup olup Premier Lig'de 15. haftayı düşme hattı içerisinde tamamladılar. Bu durum Silva'nın kredisini tamamen tüketmiş durumda.

15 maçta sadece 14 puan toplayabilen ve son 13 lig maçının 9'unu kaybeden Everton'da Marco Silva'nın görevine son verilecek.

Portekizli teknik adamın yerine geçmesi muhtemel isim ise David Moyes. İskoç çalıştırıcı 2002 - 2013 yılları arasında Everton'ı çalıştırmış ve sonrasında 'ın başına geçmişti. United'dan sezonu tamamlayamadan kovulan Moyes daha sonra Sociedad, Sunderland ve West Ham'da görev aldı. David Moyes 2018'den bu yana takım çalıştırmıyor.

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Goal'ün edindiği bilgilere göre Everton yönetimi gün içerisinde bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantının sonunda Marco Silva'yla yolların ayrıldığının açıklanması ve cumartesi günkü maçında yardımcı antrenörlerden biriyle çıkılması bekleniyor.

Kulüp başkanı Bill Kenwright, Moyes'un dönmesinden yana fakat yönetimi bu konuda ikna edip edemeyeceği ise meçhul.

Zor bir döneme giren Everton ilerleyen haftalarda Chelsea, , Manchester United, Leicester, , Newcastle ve ile oynayacak.