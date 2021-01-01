Marco Rossi: Attila Szalai defansif orta saha olarak da oynar

Atilla Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndaki teknik direktörü Marco Rossi, oyuncunun Fenerbahçe'de yaptığı iyi başlangıcı övdü.

Devre arasında katıldığı Fenerahçe'de kısa bir süre içerisinde Erol Bulut'un vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Attila Szalai'nin perforamansı Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi tarafından da yakından takip ediliyor.

Euro 2020'de yer alacak Macaristan'da ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılan Szalai'nin sarı-lacivertli takımda çok iyi bir başlangıç yaptığını belirten Rossi, oyuncusunun performansını Fanatik için değerlendirdi.

"Fenerbahçe doğru tercih"

Rossi, Szalai'nin Fenerbahçe'ye transferi sürecinde olumlu görüş bildirdiğini ve genç oyuncunun kariyeri adına doğru bir tercihte bulunduğunu söyledi:

“Öncelikle şunu söylemem gerek; Fenerbahçe’ye transfer olmasının onun için ne kadar doğru bir tercih olduğunu bir kez daha gördük. Zaten ben de bu yönde görüş bildirmiştim. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri. Tarihi ve gelenekleri olan bir kulüp, ayrıca Avrupa’da da ismi var.

Szalai, gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptı ve her maç sonrası kendisine olan güveni daha da arttı. Türkiye’de insanlar futbolu çok seviyor ve kulübün tutkulu taraftarlarını da çok mutlu ettiğini düşünüyorum.”

"Gelişimi sürecek"

23 yaşındaki oyuncunun futbolla yatıp futbolla kalktığını ve bu durumun gelişiminde büyük rol oynadığını söyleyen Rossi, Szalai'nin bu yöndeki gelişimini sürdüreceğini belirtti:

“Szalai çok zeki bir oyuncu ve çok çalışıyor. Her gün kendisini geliştirmeyi hedefliyor. Böyle de olmaya devam edecek. Takıma ve lige çok çabuk alıştı. Devre arasında Fenerbahçe’ye gelip, sadece iki ay içerisinde hem ligin hem de takımının en iyi savunma oyuncularından biri haline geldi ve şu an yıldız oyuncu konumunda."

"Saha dışında da tamamen futbola odaklı yaşıyor. Bu sadece teknik anlamda değil, genel anlamda da gelişimi adına çok önemli.”

"Defansif orta saha olarak görebiliriz"

Fenerbahçe'de sol bekte de görev yapan oyuncusunun en yüksek verimi stoperde vereceğini savunan Rossi, fiziksel özelliklerinden ötürü ilerleyen dönemlerde defansif orta sahada da forma giyebileceğini söyledi.

“Szalai’nin en verimli oynadığı yer, sol stoper. Te knik direktörün isteğine göre sol bekte oynayabiliyor. Hızı, gücü ve tekniğiyle sol bekte de başarılı olabiliyor ama bu mevkii için kısa mesafede daha hızlı olmak konusunda kendisini geliştirmeli."

"Futbolda bir oyuncu her pozisyonda oynayabilir ama fiziksel ve karakter yapısına uygun olarak bu durum değişkenlik gösterir. Szalai için dediğim gibi en iyi yer, sol stoper. Ancak gelecekte bu kapasitesiyle defansif orta saha olarak da oynayabileceğini düşünüyorum.”

İlk golünü attı

Fenerbahçe formasıyla ligde dokuz maça çıkan Szalai performansıyla kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların en sevdiği oyunculardan biri olmayı başardı. Konyaspor karşılaşmasında Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Szalai'nin oynadığı dokuz maçın dördünde kalesini gole kapatan Fenerbahçe, genç oyuncuyu bütün maçlarda ilk 11'de kullandı.

Yüzde 85'lik isabetli pas oranıyla oynayan Szalai, maç başına 2.7 hava topu mücadelesi kazanırken, ikili mücadele kazanma oranıysa yüzde 66 oldu.