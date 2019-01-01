Marco Paixao kimdir?
Spor Toto 1. Lig’de 2018-2019 sezonunda Marco Paixao fırtınası yaşandı. Paixao attığı 29 golle Spor Toto 1. Lig rekoru kırarak gol kralı oldu.
Paixao için Spor Toto Süper Lig kulüpleri devrede. 34 yaşındaki futbolcu Altay’da kalmak için sözleşmesinde zam istiyor. Paixao’yu Arap ülkelerinden bazı kulüpler de istiyor. Peki Paixao kimdir? Detaylar haberimizde…
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Paixao 19 Eylül 1984 günü Portekiz’in Sesimbra kentinde dünyaya geldi. Futbola GD Sesimbra’da başladı ardından Porto tarafından keşfedildi.
Bir süre Porto’nun B takımında oynayan Paixao daha sonra İspanyol kulübü CD Guijuelo’ya transfer oldu. Ardından sırasıyla Logrones ve Leonesa formalarını giydi.
Kısa bir süre İskoç kulübü Hamilton’ın formasını da giyen Paixao daha sonra İran kulübü Naft Tahran, ardından Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Ethnikos, Polonya ekibi Slask Wroclaw’da oynadı.
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İlk dikkat çeken transferini Çekya kulübü Sparta Prag’a yapan Paixao daha sonra yeniden Polonya’ya döndü ve Lechia Gdansk’a imza attı.
Paixao son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Altay’a geldi ve burada attığı gollerle lige damgasını vurdu.
Paixao profesyonel kariyerinde çıktığı 280 maçta 121 kez ağları sarsmayı başardı.