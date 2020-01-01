Marco Paixao: Altay şampiyon olacak

Altay'ın Portekizli futbolcusu Marco Paixao, sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını ifade etti.

TFF 1. Lig'de geçen sezon en fazla gol atan isim olan, bu sezon da kaybettiği 19 golle en golcü isim konumunda bulunan Paixao, yaptığı yazılı açıklamada, takım içinde müthiş birliktelik olduğunu, lige verilen arada çok iyi hazırlandıkları Akhisarspor karşılaşmasından 3-1'lik galibiyete ayrıldıklarını belirtti.

Bu galibiyetin Süper Lig yolunda çok önemli olduğunu bildiren Paixao, "İki gol atıp skora katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Ancak daha önemlisi takımın enerjisi çok üst düzeydeydi. Akhisar karşısında 11 kişi çok iyi mücadele ettik. 3 aylık aranın ardından çok iyi bir başlangıç yaptık. , bu sezon hedeflediği Süper Lig'e çıkacaktır. Bir kez daha söylüyorum Altay şampiyon olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Paixao, gol krallığı yarışındaki gol hedefinin çok sorulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Daha fazla takım

"Önemli olan benim ne kadar gol attığım değil, Altay'ın şampiyon olabilmesi için ne kadar gol atmam gerektiğidir. Altay'ın bir üst lige çıkması için ne kadar gol atmaya zorunlu olduğumu biliyorum. Ben o gollerimi atmak için tüm gayretimle çalışacağım. Altay'ı şampiyon yapmak için gerekli golleri atacağım. Sezon sonunda bu takımı Süper Lig'e çıkaracağız.”

Geçen sezon attığı 29 golle TFF 1. Lig rekorunu kıran Marco Paixao, bu yıl da 29. haftada 19 gole ulaştı. Portekizli golcü, Cesar Grup Ümraniyespor'la 11 golü bulunan ve devre arasında Aytemiz 'a transfer olan Emircan Altıntaş ile Giresunsporlu Raul Rusescu'nun önünde en fazla gol atan isim konumunda bulunuyor.