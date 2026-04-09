Marco Borsato stadyuma geldi ve en sevdiği oyuncuyu gösterdi: "O bir mucize çocuk"

AZ taraftarı Marco Borsato, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Kees Smit'i izlemeyi çok seviyor. Alkmaarlı şarkıcı, NH Nieuws ile yaptığı kapsamlı röportajda bunu anlattı.

Borsato'nun AZ'yi yakından takip ettiği bir sır değil. Bu hafta oğlu Luca ile birlikte Shakhtar Donetsk maçını izlemek için Krakow'a gitti.

Borsato, Çarşamba günü AZ'nin son antrenmanı sırasında röportaj verdi. Kulüp tarafından Conference League çeyrek finallerinin ilk maçını izlemeye davet edildi. "Bu gerçekten benim takımım. Aynı zamanda oğlumun da. O her şeyden haberdar."

Şarkıcı, AZ'nin iyi oyuncularını genellikle çok çabuk satmak zorunda kalmasını üzücü buluyor. Örnek olarak en sevdiği oyunculardan birini gösteriyor. “Şu anda Kees Smit'e ne olduğunu görüyorsunuz. O bir mucize çocuk.”

“Onu en azından bir yıl daha bizde tutmak isterdim. Bu çocuk tüm dünyada büyük bir yetenek olarak tanınıyor ve bu durumda onu tutmak neredeyse imkansız,” diye ekliyor Borsato.

Smit, şu ana kadar AZ formasıyla 72 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda altı gol attı ve on asist yaptı.

Tek kez milli olan oyuncu, 2028 ortasına kadar AZ ile sözleşmesi var. Yirmi yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer rekorunu kırması bekleniyor.