Real Madrid'de Marco Asensio sakatlandı
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Real Madrid, Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Arsenal'i devirdi ancak takımın önemli isimlerinden birini kaybetti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında durumu 2-2'ye getiren golü atan Marco Asensio, 63. dakikada Aubameyang ile girdiği iki mücadelenin ardından dizinden sakatlanarak yerde kaldı.
Sedye ile oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamayan Asensio, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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Real Madrid'den yapılan açıklamada futbolcunun sol diz çapraz bağlarında kopma olduğu ve birkaç gün içerisinde ameliyat edileceği duyuruldu.
Asensio'nun sahalardan yaklaşık 9 ay uzak kalması bekleniyor.