Real Madrid'de Marco Asensio sakatlandı

Real Madrid'in 23 yaşındaki kanat oyuncusu Marco Asensio, Arsenal maçında ciddi şekilde sakatlandı.

, Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında 'i devirdi ancak takımın önemli isimlerinden birini kaybetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında durumu 2-2'ye getiren golü atan Marco Asensio, 63. dakikada Aubameyang ile girdiği iki mücadelenin ardından dizinden sakatlanarak yerde kaldı.

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Sedye ile oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamayan Asensio, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada futbolcunun sol diz çapraz bağlarında kopma olduğu ve birkaç gün içerisinde ameliyat edileceği duyuruldu.

Asensio'nun sahalardan yaklaşık 9 ay uzak kalması bekleniyor.