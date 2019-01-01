Real Madrid

Real Madrid'de Marco Asensio sakatlandı

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Real Madrid'in 23 yaşındaki kanat oyuncusu Marco Asensio, Arsenal maçında ciddi şekilde sakatlandı.

Real Madrid, Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Arsenal'i devirdi ancak takımın önemli isimlerinden birini kaybetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında durumu 2-2'ye getiren golü atan Marco Asensio, 63. dakikada Aubameyang ile girdiği iki mücadelenin ardından dizinden sakatlanarak  yerde kaldı.

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Sedye ile oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamayan Asensio, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Real Madrid'den yapılan açıklamada futbolcunun sol diz çapraz bağlarında kopma olduğu ve birkaç gün içerisinde ameliyat edileceği duyuruldu.

Asensio'nun sahalardan yaklaşık 9 ay uzak kalması bekleniyor.Goal twitter 

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