Marcio Mossoro resmen Göztepe'de

Son olarak Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcio Mossoro, Göztepe'ye transfer oldu.

2014-15 sezonundan bu yana forması giyen 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Marcio Mossoro, bir diğer Süper Lig ekibi ile anlaşma sağladı.

Göztepe'den yapılan açıklamaya göre Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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4 Temmuz 1983 tarihinde 'nın Mossoro kentinde dünyaya gelen ve tam adı José Márcio da Costa olan tecrübeli oyuncu, futbol kariyerine ülkesinin takımlarında başladı.

Paulista ve Internacional formalarını giydikten sonra Maritimo, Braga ve Al Ahli ekiplerinde boy gösterdi.

2014-15 sezonunda Al Ahli'den bedelsiz olarak Başakşehir'e gelen Mossoro, toplam 176 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 21 kez ağları havalandırıp 30 asist yapmayı başardı.