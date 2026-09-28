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Sam Vreeswijk
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Marciano Vink dehşete düştü: "Tanıdığım oyuncunun daha ancak yarısı"

Hollanda U21
Hollanda U21 - Norveç U21
Norveç U21
EURO U21 Qualification
E. Poku

Marciano Vink, Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Teknik direktör Michael Reiziger'in ekibinin geçen cuma, Avrupa Şampiyonası'na katılımı kendi elinde tutmak için Norveç 21 Yaş Altı'nı mutlaka yenmesi gerekiyordu, ancak takım 0-0'lık beraberliğin ötesine geçemedi.

Karşılaşmanın ardından Vink'in “çok ağır bir hayal kırıklığı” yaşadığı belirtildi; bunu ESPN'deki Voetbalpraat programında anlattı. “Sanırım oyuncular için de durum buydu. Bunu maçtan sonra sahadaki oyunculardan da görebiliyordunuz. Ama hemen hâlâ bir şansın olduğu ve bunun için mücadele etmeleri gerektiği söylendi.”

“Ama bu maçta ilk dakikadan itibaren ateşi göremedim. Mesela Norveç'i abluka altına almak istemenizi ve hemen topa baskı yapmanızı beklersiniz. Ben bunu göremedim. Biraz rehavete kapılmış gibiydiler. Buna gerçekten çok üzüldüm.”

“Benim gözümde gerçek enerjisi olan tek isimler Oufkir ve Read'di. Ama sonra Poku'yu düşünüyorum... Bu belki tam anlamıyla adil değil, çünkü o çocuk çok fazla oynamıyor. Ama yine de şunu düşünüyorum: Bu, benim tanıdığım Poku'nun ancak yarısıydı. Smit de ortaya çıkamadı. Yani ben o ateşi göremedim.”

Arno Vermeulen de maçı izleyenler arasındaydı. “Artık başaramayacağız” diyerek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hakkında tahminde bulundu.

EURO U21 Qualification
Norveç U21 crest
Norveç U21
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Bosna Hersek U21
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EURO U21 Qualification
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Slovenya U21
SVN
Hollanda U21 crest
Hollanda U21
NDL

“Hollanda 21 Yaş Altı ile başarısız oluyoruz. Burada, belki A Milli Takım'a kadar yükselebileceğini hissedebileceğiniz oyuncular var. Potansiyel açısından bakarsanız; Read, Rots, Zechiël ve Smit'e baktığınızda, önümüzdeki yıllarda Hollanda A Milli Takımı'nda şans bulmaları hiç de şaşırtıcı olmaz.”

“O zaman bunun yaşanmaması gerekir. İnsan kahroluyor. Bu, yumuşak bir futboldı. Böyle olmaz. Bu iyi değil” diyerek sözlerini tamamladı Vermeulen.

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