Marcelo Saracchi: Hem bize hem taraftarımıza saygısızlık

Galatasaray'ın 21 yaşındaki sol beki Marcelo Saracchi, 0-0'lık Beşiktaş derbisinin ardından liglerin ertelenmemesi üzerine yorumda bulundu.

Süper Lig 26. haftasında ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi, karşılaşmanın ertelenmemesine tepki göstererek, "Gerçekten hem bize hem takımımıza hem de taraftarlarımıza yapılan bir saygısızlık var. Maçın oynanması yönünde verilen bir karar var ama sağlık riski mevcut. Taraftarsız oynamak alışık olmadığımız bir şey. Taraftarlarımıza yapılan bir saygısızlık var. Tüm Avrupa'da ligler erteleniyor, 'de oynanıyor. Çok garip bir şey." açıklamasında bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncularından Jean Michael Seri de Beşiktaş karşısında yakaladıkları fırsatları gole çeviremedikleri için sahadan 1 puanla ayrıldıklarını dile getirdi.

Daha fazla takım

Seri, Beşiktaş maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, "Maçın ikinci yarısına iyi şekilde başladık. İyi fırsatlar yakaladık ancak sonuç çıkaramadık. Bir puan aldık. Artık sonraki maçlara bakacağız. Şampiyonluk yarışıyla ilgili negatif olmamak gerekiyor. Ligin ikinci yarısına iyi bir seri yakalayarak başladık. 10 maçta 26 puan aldık. Şimdi bir sonraki maça konsantre olmamız gerekiyor. ve ile maçlarımız var. Ondan sonrasına bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.