Marcelo Saracchi: Galatasaray'da kalmak istiyorum

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki karantina sürecini, sezonun geri kalanını ve kariyer planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz Ocak ayında ara transfer döneminde 'ın ekiplerinden Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi, Teknik Direktör Fatih Terim’in korona virüse yakalandığında çok endişelendiğini ve atlattığı için mutlu olduğunu belirtti.

Sarı kırmızılı formayla 7 Süper Lig ve 1 Ziraat Kupası maçına çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 2 asist kaydetti.

Saracchi'nin İHA'ya yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

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"Sağlıklı bir Fatih Terim'e hepimizin ihtiyacı var"

Fatih Hoca'nın testinin pozitif çıktığını duyunca gerçekten çok endişelendim. Çünkü çıkan haberler, hocamın yaş grubunun daha riskli olduğu yönündeydi. O yüzden epey korktum. Diğer taraftan güçlü bir karakter olduğunu biliyordum. Belki uzun bir zaman olmadı çalışmaya başlayalı ancak geçirdiğimiz zamanda onun iyi ve güçlü bir insan olduğunu görme fırsatı buldum. O yüzden bu virüsün üstesinden geleceğinden emindim. İyileştiği için de çok mutluyum. Bizim için, camia için çok önemli bir insan. Sağlıklı bir Fatih Hoca'ya hepimizin çok ihtiyacı var.

"Şampiyonluğun en büyük adayı biziz"

Kesinlikle şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Sadece üç puan fark var ve virüs nedeniyle ligler durmadan önce çok iyi oynayan, iyi sonuçlar alan, yükselişte olan bir Galatasaray vardı. Uzun bir ara verildi. Tamamlamamız gereken sekiz hafta var. Bu kadar uzun aradan sonra takımların hem fiziksel hem psikolojik olarak nasıl dönecekleri önemli. Sanki lig yeniden başlıyor gibi olacak. Herkesin nasıl hazırlanıp, döndüğü etkili olacaktır. Takımımızda çok kaliteli ve iyi bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum. O nedenle şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.

"Galatasaray'da kalmak istiyorum"

Geldiğim ilk günden beri burada kendimi çok iyi hissediyorum. Hem kulüp anlamında ne kadar profesyonel olunduğunu hem de tutkulu taraftarlarımızın bana ve takıma gösterdiği ilgi ve sağladığı motivasyonun ne önemli ve mutluluk verici olduğunu görüyorum. Ligin kalitesinden de memnunum. Galatarasay'da kalmak çok isterim elbette. Sonuçta ben Güney Amerikalıyım. Kültürlerin yakınlığı, insanların yaklaşımı, sıcaklığı, ilgisi ve elbette İstanbul beni çok etkiledi. Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim ama tabii ki tek başına benim verebileceğim bir karar değil.