Marcelo Real Madrid'de kalmaya karar verdi

Real Madrid'den ayrılacağına dair dedikodular çıkan Marcelo, takımda kalmaya karar verdi.

'in Brezilyalı sol beki Marcelo'nun takımdan ayrılacağı söylentileri şimdilik rafa kalktı.

As gazetesinin haberine göre; Takıma tekrar Zinedine Zidane'nın gelmesiyle birlikte Brezilyalı yıldızın fikri değişti. Marcelo, Fransız menajerin ilk maçında da ilk 11'de yer almıştı.

Santiago Solari döneminde formasını sık sık Sergio Reguilon'a kaptıran Marcelo'nun bu durumdan rahatsız olduğu ve bu yaz Real Madrid'den ayrılarak 'nun da desteğiyle 'a transfer olacağı söylentileri çıkmıştı.

Zidane yönetiminde ilk 11 konusunda kendine güveni gelen 31 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'le 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.