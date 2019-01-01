Marcelo Real Madrid'de kalmaya karar verdi
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Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo'nun takımdan ayrılacağı söylentileri şimdilik rafa kalktı.
As gazetesinin haberine göre; Takıma tekrar Zinedine Zidane'nın gelmesiyle birlikte Brezilyalı yıldızın fikri değişti. Marcelo, Fransız menajerin ilk maçında da ilk 11'de yer almıştı.
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Santiago Solari döneminde formasını sık sık Sergio Reguilon'a kaptıran Marcelo'nun bu durumdan rahatsız olduğu ve bu yaz Real Madrid'den ayrılarak Cristiano Ronaldo'nun da desteğiyle Juventus'a transfer olacağı söylentileri çıkmıştı.
Zidane yönetiminde ilk 11 konusunda kendine güveni gelen 31 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'le 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.