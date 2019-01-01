Marcelo, Lyon'dan ayrılma kararı aldı

Lyon’un Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig’le 2-2 berabere kaldığı maçın ardından taraftar tepkisine maruz kalan Marcelo takımdan ayrılma kararı aldı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. maçında sahasında ile 2-2 berabere kalıp son 16 turuna yükselen ’da büyük bir kriz yaşanıyor.

Eski Beşiktaşlı Marcelo, ’nın deplasmanda Lyon’a 2-1 yenildiği maçın ardından havalimanında taraftarlar ile gerginlik yaşamıştı.

O günden bu yana Bad Gones isimli taraftar grubunun hedefi olan Marcelo’ya dünkü maçın ardından da tepki gösterildi.

Bir taraftar maçın ardından üzerinde eşek resmi olan ve ‘Marcelo defol’ yazan bir pankartla sahaya girdi.

Futbolculardan Memphis Depay, yarı sahadan kale arkasındaki taraftara kadar koşarak pankartı almaya çalıştı.

Başta Jason Denayer olmak üzere diğer futbolcular Depay’ı sakinleştirmeye çalışırken, olaylar esnasında Marcelo’nun taraftar grubuna el hareketi ile karşılık verdiği görüldü.

Depay da maçın ardından yaptığı açıklamada taraftarların kendilerine tükürdüğünü söyledi.

RMC Sport’un haberine göre Marcelo maçın ardından kulüp yönetimi ile görüştü ve en kısa sürede takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

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Sosyal medya üzerinden tehdit mesajları alan Brezilyalı oyuncunun, eşi ve çocukları için endişelendiğini de dile getirdiği öne sürüldü.

Lyon, Marcelo’yu Beşiktaş’tan 2017 yazında bonuslarla birlikte 7 milyon 500 bin euro karşılığında transfer etmişti.

32 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon 46 resmi maçta forma giyerken, bu sezon ise 12 maçta görev yaptı.