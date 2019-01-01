Marcelo Goiano resmen Sivasspor'da
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sivasspor.org.tr
Brezilyalı sağ bek Douglas'la yollarını ayıran Sivasspor, bu bölgeye aynı ülkeden Marcelo Goiano'yu transfer etti.
Kırmızı beyazlı kuluübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Braga'da top koşturan Brezilyalı sağ bek ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Demir Grup Sivasspor´umuz, Marcelo Goiano´yu renklerine bağladı.— Sivasspor (@SivassporKulubu) June 24, 2019
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Kariyerinde 241 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 6 kez gol sevinci yaşadı.