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Marcelo Goiano resmen Sivasspor'da

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sivasspor.org.tr
Kırmızı beyazlılar, Brezilyalı sağ bekle anlaşma sağladı.

Brezilyalı sağ bek Douglas'la yollarını ayıran Sivasspor, bu bölgeye aynı ülkeden Marcelo Goiano'yu transfer etti.

Kırmızı beyazlı kuluübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Braga'da top koşturan Brezilyalı sağ bek ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Kariyerinde 241 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 6 kez gol sevinci yaşadı.

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