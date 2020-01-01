Marcelo: Beşiktaş'a dönme şansım olursa mutlululuk duyarım

Son 3 sezonu Lyon'da geçiren eski Beşiktaşlı Marcelo, geri dönmesinin kendini mutlu edeceğini söyledi.

Beşiktaş'ta geçirdiği 1,5 yılda taraftarın zihninde güzel anılar biriktiren Marcelo, siyah-beyazlı takıma geri dönüş sinyali verdi.

Fanatik Gazetesinden Mehmet Çağrı Davran'a konuşan Marcelo, gelecek yıl sözleşmesinin biteceğini ve ülkesine dönmeyi düşünmediğini belirtti;

" ’da güzel bir yaşam kurdum. Ancak gelecek sezon sözleşmem bitiyor. Şu an için ’ya dönmeyi düşünmüyorum. Birkaç yıl daha Avrupa’da başarıyla oynayabileceğime inanıyorum. Kariyerimde bir değişiklik yaparsam, aileme ve hayatıma katkıda bulunmasını istiyorum. Elbette Beşiktaş’a tekrar dönme şansım olursa, bundan mutlululuk duyarım."

Daha fazla takım

Beşiktaş’a büyük bir saygısı olduğunu ifade eden Brezilaylı stoper, "Beşiktaş taraftarı beni hala sosyal medya üzerinden desteklemeye devam ediyorlar. Geri dönmek, o anki koşullara bağlı. Beşiktaş benim için çok önemli. ’de güzel günlerim geçti, çok iyi arkadaşlıklar edindim ve harika anılar bıraktım. Beşiktaş’ın bu sezonki bazı maçlarını izledim, takım son dönemde daha iyi bir seviyeye geldi. Yeni hoca Sergen Yalçın ve yeni Başkan Ahmet Nur Çebi, camiaya farklı bir hava kazandırdı. Kevin Prince Boateng’in de takıma katılması, büyük fayda sağladı. Boateng, futbolda tarihi olan bir yıldız. Önümüzdeki dönemde tecrübesi ve kalitesiyle, kulübe önemli katkılarda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.