Villarreal'in eski teknik direktörü İspanyol Marcelino, gelecek sezon Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin yerine Suudi ekibinin başına geçecek adaylar listesinde adının yer almasının ardından Al Ahli taraftarlarının gündemine oturdu.

Basında çıkan haberler, Jaissle'nin gelecek sezon eski teknik direktörü Eddie Howe'un yerine Newcastle United'ı çalıştırmak için önceki gün perşembe günü Al Ahli teknik direktörlüğünden istifasını sunduğunu doğrulamıştı.

Jaissle'nin ayrılışından bu yana transfer haberlerinde uzmanlaşan dünya basınının önde gelen isimleri, Alman teknik direktörün yerine geçmeye aday teknik adamların isimlerini ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Bunların sonuncusu güvenilir Fransız gazeteci Santi Aouna oldu. Aouna, bugün cumartesi sabahı, Marcelino'nun kısa süre önce aldığı teklifi kabul etmesinin ardından gelecek sezon Al Ahli'nin başına geçmeye yaklaştığını açıkladı.

Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, bu haberlere dolaylı bir şekilde yanıt vererek, "X" üzerindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide Marcelino ve Xavi Hernandez'in Al Ahli'nin başına geçmeye yakın olmadığını doğruladı.

Aouna, kişisel hesabından bu kez Arapça olarak yeni bir gönderi paylaştı ve Marcelino'nun "El Raki"yi iki yıllık bir sözleşmeyle çalıştırmayı zaten kabul ettiğini, ancak şu andaki anlaşmazlığın teknik ekibiyle ilgili olduğunu doğruladı.

Al Ahli taraftarları, özellikle takımın sezona iki haftadan kısa bir süre sonra, tam olarak bu ayın 13 Ağustos günü Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al Diriyah ile karşılaşarak resmen başlayacak olması nedeniyle, bu tartışmanın en kısa sürede sonuçlanmasını bekliyor.