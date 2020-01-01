Marcel Tisserand resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Marcel Tisserand’a camiamıza 'hoş geldin' diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Kariyerinde , Lens, ve Ingolstadt takımlarında forma giyen Tisserand, 2017 yılında 'a transfer olmuştu.

Demokratik Kongolu futbolcu, Alman ekibinde geçen sezon 23 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.