Marcel Keizer: Fernandes'in geleceğinden emin değilim

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Marcel Keizer, yıldız futbolcu Bruno Fernandes'in takımdaki geleceğinden emin olmadığını söyledi.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Bruno Fernandes'in takımı 'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

'ın kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldızın takımda kalıp kalmayacağına dair Marcel Keizer'den açıklamalar geldi.

Takımının 'ya 2-1 yenildiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sporting Lizbon Teknik Direktörü Marcel Keizer, Bruno Fernandes'in takımda kalıp kalmayacağından emin olmadığını söyledi.

Kadrolarını korumak istediklerini söyleyen Hollandalı teknik direktör, "Sportingli herkes gibi ben de onun takımda kalmasını umuyorum. Ancak bunun olup olmayacağını bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Hollandalı teknik direktör, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 52 karşılaşmada 31 gol ve 16 asist kaydeden Portekizli yıldız için "yeri doldurulamayacak kalitede bir futbolcu" ifadesini kullanmıştı.

Lizbon ekibinin yeni transferi Luciano Vietto'da yaptığı açıklamada Bruno Fernandes'in en önemli oyuncuları olduğunu ve takımda kalmasını istediklerini belirtti.