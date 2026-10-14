Marcel Keizer, Abdelhak Nouri'nin kalbinin durduğu döneme ilişkin son derece açık konuştu

Marcel Keizer, Alex Pastoor'un Met Open Vizier podcast'inde Ajax'taki ilk dönemini açık yüreklilikle anlattı. Söyleşinin odağında Abdelhak Nouri'nin yaşadığı trajik olay vardı.

8 Temmuz 2017'de talihsiz olay yaşandı. O gün Abdelhak "Appie" Nouri, Ajax'ın Avusturya'da Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçında kalp durması geçirdi. O sırada yirmi yaşındaydı.

Keizer ise Ajax teknik direktörlüğüne henüz başlamıştı.

Keizer, "O gün Amsterdam'a döndük. Onu Avusturya'da bırakmak çok kötü hissettirdi. Bütün hafta umutluyduk çünkü emin ellerde olduğunu biliyorduk" diyerek söze başlıyor. "Olaydan sonraki günlerde takım olarak umutla korku arasında gidip geldik."

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Sonunda takıma, Nouri'nin artık eskisi gibi olamayacağı yönündeki acı haber ulaştı. "Bunu söylediğimizde... Çok duygusaldı. Bazıları tamamen sessiz kaldı. Bazıları bağırmaya başladı."

Yine de Ajax futbol oynamaya devam etmek zorundaydı. Bir sonraki hafta UEFA Avrupa Ligi eleme maçları vardı. "Ama bazı oyuncular bunu hiç istemiyordu. 'Neden hâlâ antrenman yapıyoruz?' diye soruyorlardı. Frenkie de Jong artık hiç antrenman yapmak istemiyordu. Appie olmadan futbol oynayamıyordu. Fikstür... Tuhaf, çünkü devam ediyor ama bu da anlaşılır bir şey."

Söyleşinin sonunda, futbolda yas üzerine konuşmak için programa konuk olan Khalid Boulahrouz, Nouri'yle ilgili güzel bir anı anlatılmasını istiyor.

Keizer sözlerini şöyle bitiriyor: "De Toekomst'un neredeyse patronu gibiydi. Herkes onun kim olduğunu bilirdi. Her şeyi kontrol altında tutardı. Bir de mahallesindeki çocuklara yaklaşımı vardı. Cömert bir gençti."



