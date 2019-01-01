Marcao'dan Portekiz basınına: Bundan daha mutlu olamazdım

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, sarı-kırmızılı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, Portekiz basınına önemli açıklamlarda bulundu.

Record'a konuşan Marcao, Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, ''Galatasaray'a gelip kısa sürede uyum sağladığım ve hemen forma giymeye başladığım için mutluyum. Geldiğimden beri henüz yenilmedik, yalnızca bir beraberlik aldık. Bundan daha mutlu olamazdım. Kulübün hedefi ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de ilerlemek amacımız. Buraya gelirken kulübün bu hedeflerine hazırlıklıydım'' şeklinde konuştu.

''Fatih Terim futbolumu beğeniyor''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili de konuşan Brezilyalı stoper, ''Fatih Terim benim futbolumu beğeniyor ama bununla birlikte sık sık da uyarıyor. Daima futbolcunun gelişimini isteyen bir teknik adam. Bu hem benim için hem de diğer futbolcular için geçerli. Sürekli kendimi geliştirmemi istiyor'' dedi.

''Süper Lig, fiziğe dayalı bir lig''

Marcao aynı zamanda Türkiye ile Portekiz'de oynanan futbolu da karşılaştırırken Portekiz'de taktiğe dayalı, Türkiye'de ise genellikle fiziğe dayalı bir futbol düşüncesi olduğunu ifade etti.

''Türkiye'de ağırlıklı olarak fiziğe dayalı bir futbol oynanıyor ve daha çok güç istiyor. Portekiz'de futbol daha çok taktiğe dayalı. Dolayısıyla burada, Portekiz'den daha agresif bir futbol oynanıyor.''

''Hedefimiz tüm kulvarlarda şampiyonluk''

Galatasaray'da takım olarak hedeflerinden de bahseden genç futbolcu, ''Her maça kazanmak için çıkıyoruz, bu şekilde hazırlanıyoruz. Eğer mümkünse yarıştığımız tüm kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz'' dedi.