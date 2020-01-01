Marcao'dan Galatasaray'a kötü haber
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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 4. dakikasında Yukatel Denizlispor'dan İsmail Aissati'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gören Marcao, gelecek hafta oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Brezilyalı stoper bu sezon ikinci kez sarı kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.
Marcao'nun yanı sıra Belhanda, Adem Büyük ve Lemina da sarı kart sınırında bulunuyor.
Konyaspor - Galatasaray karşılaşması 26 Ocak Pazar günü 19:00'da oynanacak.