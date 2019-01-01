Marcao: Bu turu geçeceğimize eminim

Galatasaray'ın genç savunmacısı Marcao, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica'yı deplasmanda mağlup ederek tur atlayacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında ilk maçta 2-1'lik skorla boyun eğdiği Benfica'ya konuk olacak Galatasaray'da genç savunmacı Marcao, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyleyen Marcao, "Onları durdurmamız lazım. Topla oynamayı çok seven bir takım. Benfica son zamanlarda çok maç oynuyor, değişiklikler olacaktır ama oyun tarzları hiç değişmiyor." şeklinde konuştu.

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Maça hazır olduklarını söyleyen Brezilyalı stoper, "Eminim ki turu geçeceğiz" dedi.

Marcao, Benfica'nın hücumdaki etkinliğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Onların hücumları gerçekten çok hızlı. Çok yakın oynamalıyız ve pas yapmalarına izin vermemeliyiz. Nerede duracağımızı iyi bilmeliyiz ve birbirimize yakın oynamalıyız. Onların oyunu hep aynı. Bizim daha güçlü oynayarak tur şansımızı arttırmamız gerekiyor."