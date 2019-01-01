Marcao: Bu duygusallıkla konuşursam ceza alabilirim
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AA
Maçın ardından konuşan Marcao, "Kazanmak için sahaya çıktık ama olmadı. Gergin bir durumdayım. Verilen kararlar, verilmeyen kararlar... Yanlış yorumlar yapabilirim. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Bu konulara fazla girmek istemiyorum. Bu duygusallıkla ceza alabilirim. Luyindama oynamıyor ama Galatasaray büyük bir takım. Önemli oyuncularımız var. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Üstesinden geliriz, bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.