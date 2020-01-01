Marcao ayrılacak mı? Fatih Terim'den açıklama...

Fatih Terim, Başakşehir galibiyeti sonrasında oyuncularını kutlarken, takımdan ayrılması gündemde olan Marcao'nun durumuyla ilgili de konuştu.

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarında Medipol 'i 2-0'lık skorla mağlup eden 'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası beIN Sports'a konuşan deneyimli teknik adam, "Skordan bağımsız olarak hakem Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi iletiyorum. Müthiş bir maç yönetti, oyuna katkıda bulundu. Oyuna iyi başladık. İlk 35-40 dakikada gayet iyiydik. İkinci yarıya oyun olarak önde başlayamadık. Rakibin iki santrfora dönmesiyle bir bocalama oldu ama oyuna müdahale edince işler daha doğru gitmeye başladı. Buradan 2-0'lık galibiyetle ayrılmak önemli. İyi oynadık, oyuncularımı tek tek tebrik ederim. Hepsine bu oyun, bu özveri için teşekkür ederim." dedi.

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Fatih Terim, taraftara da mesaj verirken, "Galatasaray taraftarının takımlarını özlediğini biliyorum. Bu oyunu görmek istediklerini biliyorum. Umarım onlarla bir an evvel kavuşuruz ama onlara gurur duyarak izleyecekleri bir takım meydana getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Marcao ayrılacak mı?

Terim, son günlerde adı ile anılan Marcao'nun durumuyla ilgili ise şöyle konuştu: "Doğru bilgiler vermek hepimizin görevi. Eğer Galatasaray ekonomisine katkıda bulunacaksa, fertlerin hiçbir önemi yok. Benim gidişimden de Galatasaray para kazanacaksa, ben de giderim. Olaya böyle bakmak lazım. Bizim Marcao gibi oyuncuları alıp, yetiştirip, yüksek rakamlara satmayı hedef edinmemiz lazım. Galatasaray'ın ihtiyacı varsa, yönetim böyle bir şeye gerek duyarsa satar, duymazsa satmaz. İstenmek güzel bir şeydir. Muhakkak ki Marcao bizim için çok önemli bir oyuncu. Az bulunan oyunculardan birisi. Gerçek bir takım oyuncusu ama kulübümüz, yönetimimiz uygun görürse biz de onun yerine yenisini buluruz.