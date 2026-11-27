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Marc ter Stegen, Ronald Koeman jr.'dan etkilendi. Ajax kalecisi, Telstar'daki meslektaşını yakından izledi ve özellikle geriden oyun kurma becerisini beğendi.

“Sizin burada da harika kalecileriniz var. Geriden oyun kurarken de çok iyiler,” diyen Ter Stegen, ESPN kameralarına konuştu.

Alman kaleci ardından özellikle Koeman jr.'dan söz etti: “Telstar'a karşı oynadık. Koeman Junior, ona böyle diyorsunuz, değil mi? Herkes onu oynarken gördü.”

Ter Stegen sözlerini şöyle sürdürdü: “Takımı için çok güzel çözümler buldu. Belki de onun sayesinde, kalede olmadığı döneme kıyasla şimdi bu kadar iyiler.”

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“Bu arada ondan önce kalede kimin olduğunu bilmiyorum, kusura bakmayın. Saygısızlık etmek istemem.”

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Koeman jr.'ın Telstar'ın oyununu geriden kurma biçimi Ter Stegen'in aklında kaldı. “Yaklaşımını çok ilginç buldum.”

“Gerçekten çok sayıda iyi kaleciniz olduğu görülüyor.”

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Ter Stegen ve Ajax'ın dikkati ise pazar günü Feyenoord'a karşı oynanacak De Klassieker'e çevrildi.

Ajax, geçen perşembe Konferans Ligi'nde FC Thun'u 4-0 yenerek çok iyi bir prova yaptı.