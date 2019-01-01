Marc Overmars: Alexis Sanchez, Arsenal'e dönebilir

Hollandalı eski futbolcu Marc Overmars, Alexis Sanchez'in Arsenal'e geri dönebileceğini söyledi.

Kariyerinde Arsenal ve Barcelona gibi dev kulüpler için ter döken Marc Overmars, Londra ekibiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ADN Deportes'e konuşan Overmars, Alexis Sanchez'le ilgili olarak, ''Ona büyük bir saygım var çünkü Arsenal'de çok iyi işler yaptı. Ayrılık kararı ne kadar doğruydu bilmiyorum. Bu tür futbolcular takım için gereklidir. Çünkü sizi taşıyabilirler. Alexis'ten sonra Arsenal onun gibi bir futbolcu transfer etmek istedi ama başaramadı. Dolayısıyla Alexis Sanchez, Arsenal'e geri dönebilir'' ifadelerini kullandı.

2017-18 sezonunun devre arasında Manchester United'ın yolunu tutan Sanchez, şu ana yeni kulübünde istediği kadar süre bulamadı. 30 yaşındaki Şilili yıldızın 2022 Haziran'ına kadar mukavelesi bulunuyor.