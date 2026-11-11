Marc Cucurella: "Beni hedef alıyorlar. Orada bir daha asla oynayamam"

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Marc Cucurella, Almanya hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Real Madrid'in sol beki, Almanların 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan kalan öfkelerini kendisinden çıkardığını düşünüyor.

Cucurella, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın sol bekiydi. Çeyrek finalde rakip, turnuvanın ev sahibi Almanya'ydı.

Maç, İspanya'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Galibiyet golünü uzatmaların son dakikasında Mikel Merino attı.

Cucurella, o maçın ardından Almanya'da tepkilerin hedefi oldu. Jamal Musiala'nın şutu Real Madridli sol bekin koluna isabet etti ancak hakemler pozisyonda elle oynama ihlali olmadığına karar verdi.

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Cucurella, kısa süre önce Real Madrid ile Gelsenkirchen'de Schalke 04'e karşı bir hazırlık maçı oynadı. Maç boyunca tribündeki Alman taraftarlar tarafından sürekli ıslıklandı.

Cucurella, Cadena SER'e yaptığı açıklamada, "Beni hedef aldılar. Öfkelerini benden çıkarmak istiyorlar. Almanya liginde asla oynayamam" dedi.

Yine de 28 yaşındaki savunmacı, Alman taraftarların kendisini sindirmesine izin vermiyor. Chelsea ve Brighton'ın eski oyuncusu, "Ben sadece işimi yapıyorum. Bunu pek dert etmiyorum" ifadelerini kullandı.