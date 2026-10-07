Marc Cucurella ağır eleştirilerin hedefinde: “Burada bir numaralı devlet düşmanı o!”

Marc Cucurella, salı akşamı Hırvatistan’daki insanların gözünde pek de sevilen biri haline gelmedi. İspanya’nın sol beki, iki ülke arasındaki Uluslar Ligi maçında (1-2) Ivan Perisic’in kırmızı kart görmesine neden oldu.

Hırvatistan, salı akşamı dünya şampiyonu karşısında öne geçmeyi başardı. Maçtaki açılış golüne imza atan isim PSV’li Perisic oldu.

Bir saatlik oyunun ardından İspanya, tahmin edileceği üzere sonradan oyuna giren Mikel Merino sayesinde skoru eşitledi. Saatte son on dakika kalmışken Hırvatistan bir de 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

Perisic zaten sarı kart görmüştü ve İspanya’nın umut vadeden bir atağında Cucurella’yı düşürdü. Hakem yanlışlıkla kırmızı kartını yere düşürdü, ancak kart Real Madrid savunmacısı tarafından hemen yerden alınıp geri verildi.

Ardından hakem, sahayı terk etmek zorunda kalan Perisic’e kırmızı kartını gösterdi. Son bölümde Merino bir kez daha sahneye çıkarak galibiyet golünü de attı.

Hırvatistan’da Cucurella’ya büyük öfke var. “Cucurella’dan farklı tepki verecek futbolcular vardır. Ve ben düşüşün kendisinden değil, sonrasındaki jestten söz ediyorum; kartı hemen yerden alıp hakemin onu göstermesini istemesinden. Bu, prensip olarak kesinlikle kabul edilemez bir davranış”, dedi DAZN.

Split’teki taraftarlar da Cucurella’ya aynı şekilde öfkeliydi. Topa her dokunduğunda acımasızca yuhalandı. Hırvat basını da duruma tepki gösterdi. Sportske Novosti gazetesi, İspanyol oyuncuyu daha sonra ‘bir numaralı devlet düşmanı’ olarak niteledi.