Maradona'nın kızı: "En sevdiğim Türk dizisi Icardi - Wanda Nara"

Diego Armando Maradona'nın kızı Jana Maradona, Türklerin Icardi - Wanda olayını romana çevirdiğini söylüyor.

Maradona'nın kızı Jana bir Türk YouTuber'a konuştu

Babası için "Tanrı" ifadesinin kullanılmasını değerlendirdi

En sevdiği Türk pembe dizinin Icardi - Wanda olayı olduğunu söyledi

NE OLDU? Diego Armando Maradona'nın kızı Jana Maradona, YouTuber Mert Öztürk'ün kanalına konuk oldu. Babası hakkında dikkat çekici açıklamalar yapan Jana Maradona, Türk dizilerini de değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Mert Öztürk'ün "Sevdiğin bir Türk dizisi var mı?" sorusuna Jana Maradona şunları söyledi: "Ben hiç izlemedim ama Türk dizileri çok revaçta. Aslında bir favorim var. Icardi ve Wanda. Bu işi romana çevirdiniz."

DAHA FAZLASI: Futbol taraftarlarının babasına "Tanrı" demesini de değerlendiren Jana Maradona şunları söyledi: "Babamın Tanrı olduğunu düşünmüyorum ama tüm bu sevgi gösterisi için minnettarım. Ben babamın daha çok insani tarafını seviyorum."

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NE YAŞANMIŞTI? Çocuklarını görme yetkisi olmasına rağmen Wanda Nara'yla kriz yaşayıp kızlarını göremeyen ve eski eşiyle bir velayet savaşı veren Mauro Icardi'nin hayatında yeni sevgilisi China Suarez var.

Futbolun unutulmaz efsanesi Diego Armando Maradona, Kasım 2020'de geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetmişti. Ancak Maradona'nın vefatında bir doktor ihmali olduğunu düşünen ailesi ve sevenleri, Arjantinli yıldız için adalet savaşı veriyor.