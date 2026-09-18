Diego Armando Maradona'nın ölümü davasında ana sanık konumundaki Leopoldo Luque lehine tanıklık yapan klinik hekim ve uzman José Antonio Maya, futbol efsanesinin ölümünden önce tespit edilebilecek uyarı işaretleri bulunduğunu, ancak bunların öncelikle Maradona'nın doktorların kendisini muayene etmesine izin vermesini gerektirdiğini açıkladı.

Maya, İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre duruşma sırasında şunları söyledi: "Maradona aniden hayatını kaybetti ve başka bir seçenek yoktu. Tespit edilebilecek olan şeyler, en azından doktorun onu görebilmesini gerektiriyordu. Kanıtlanabilecek olan şey özerklik ilkesiydi. Bu Maradona'nın hatası değildi, kendi sorumluluğuydu."

Tıbbi özerklik ilkesi, hastanın kendi durumu ve aldığı tedaviler hakkında tam bilgiye dayanarak, kararlarını özgürce alma hakkını ifade eder.

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Maradona'nın, ölümünden bir hafta önce, 18 Kasım 2020'de aile doktoru Leopoldo Luque ile ilişkisini sonlandırdığı, aynı şekilde "Swiss Medical" şirketinin görevlendirdiği klinik hekim Pedro Di Spagna ve beslenme uzmanı Luciano Spina ile de ilişkisini bitirdiği sabit görülmüştü. Ayrıca duruşma sırasında bir dizi tanık onu "zor bir hasta" olarak tanımladı.

Maya, bir hemşirenin bacaklarından birinde şişlik olduğunu bildirmesi üzerine Di Spagna'nın Maradona'nın evine gittiğini, ancak Arjantinli yıldızın onunla görüşmeyi reddettiğini açıkladı ve şunları ekledi: "Maradona kendini hasta hissettiğinde doktorların müdahale etmesine izin veriyordu, ancak o dönemde doktora müdahale fırsatı vermeyecek kadar kendini iyi hissediyordu."

Kalp durumuna ilişkin olarak Maya, Maradona'nın bir kalp hastalığına yakalanmış olduğunu ya da bu hastalığa yakalanma riski altında açıkça bulunduğunu reddetti; ödemin doğrudan bir endişe nedeni olmayabileceğini, ancak "muayeneyi gerektiren bir uyarı işareti" olduğunu belirtti.

Maya'nın da içinde yer aldığı çok disiplinli tıbbi kurul, tıbbi ekibin davranışlarının "yetersiz, eksik ve pervasız" olduğu sonucuna varmıştı; buna karşılık Maya bu sonuca aykırı bir rapor sundu.

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