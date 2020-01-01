Maradona: Messi benim yaptıklarımı yapamazdı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, sürekli kendisi ile kıyaslanan Lionel Messi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Diego Maradona, dünyanın en iyi futbolcusu tartışmasında sık sık kendi ile kıyaslanan hakkında açıklamalar yaptı.

1984 ve 1991 yıllarında 'de forma giyen Maradona, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Napoli ile arasında oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan maçtan sonra AS gazetesine demeçler verdi.

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Messi'nin gelecekte Napoli'de oynayıp oynayamayacağına dair yöneltilen soruda Maradona şunları söyledi:

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"Messi şu anda düşüş sürecinde. O benim yaşadığım hayatı yaşamadı. Napoli'de olağanüstü şekilde oynayabilir ama açık konuşalım ki benim yaptıklarımı yapamazdı."

Napoli tarihinde efsanevi bir yere sahip olan Maradona, "San Paolo Stadyumu'nun Diego'su olmuş olsa da umarım Napoli taraftarlarının bir Messi'si olur" dedi.