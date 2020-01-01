Manuel Pellegrini 2023'e kadar Real Betis'te
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Betis
Son olarak West Ham United'ı çalıştıran Manuel Pellegrini, İspanyol ekibi Real Betis'le sözleşme imzaladı.
66 yaşındaki teknik adamın adı, arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile de sık sık anılmıştı.
Real Betis ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Pellegrini daha önce İspanya'da Villarreal, Malaga ve Real Madrid'de görev almıştı.
İngiltere'de de Manchester City'de görev yapan Şilili teknik adam, bu kulüple 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 2 de Lig Kupası kazandı.