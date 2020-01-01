Manuel Pellegrini 2023'e kadar Real Betis'te

Şilili teknik adam Manuel Pellegrini, Real Betis'le 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Son olarak 'ı çalıştıran Manuel Pellegrini, İspanyol ekibi 'le sözleşme imzaladı.

66 yaşındaki teknik adamın adı, arayışlarını sürdüren ile de sık sık anılmıştı.

Real Betis ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Pellegrini daha önce İspanya'da , Malaga ve 'de görev almıştı.

Daha fazla takım

İngiltere'de de 'de görev yapan Şilili teknik adam, bu kulüple 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 2 de Lig Kupası kazandı.