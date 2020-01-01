Manuel Neuer'in sözleşmesi 2023’e kadar uzatıldı

Bayern Münih, kalecisi ve kaptanı Neuer'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

ekiplerinden , Manuel Neuer'in 2020-2021 sezonun sonuna kadar geçerli olan sözleşmenin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rumenigge, 34 yaşındaki eldivenin sözleşmesini uzatmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Manuel dünyanın en iyi kalecisi ve bizim kaptanımız" değerlendirmesinde bulundu.

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Manuel Neuer de Bavyera'da kendisini iyi ve evde hissettiğini belirterek, Bayern Münih'in Avrupa futbolunda en iyi adres olduğunu kaydetti.

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2011'de 04'den yaklaşık 30 milyon euro bonservis ücretiyle Bayern Münih'e transfer olan tecrübeli kaleci, Bavyera ekibi ile 7 lig şampiyonluğunun yanı sıra 5 kez Kupası'nı ve 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Neuer, Almanya Milli Takımı ile 2014'de Dünya Kupası’nı kaldırmıştı.