Manuel Neuer veda mesajını yayınladı, resmen bıraktı

38 yaşındaki Manuel Neur, Almanya Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Almanya Milli Takım kalesini koruyan Bayern Münih'in deneyimli eldiveni Manuel Neuer, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. 38 yaşındaki kaleci kararını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Instagram hesabından bir veda mesajı yayınlayan Neuer şunları söyledi: "Sevgili Alman futbol taraftarları, 15 yıldan fazla süre ve 124 milli maçın ardından Almanya Milli Takımı'ndaki kariyerim bugün sona eriyor. Beni tanıyan herkes bu kararı kolayca vermediğimi bilir."

"Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum ve ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası da beni heyecanlandırıyor. Ancak ailem ve arkadaşlarımla yaptığım uzun konuşmaların ardından milli takım kariyerimi noktalamak için doğru zaman olduğuna karar verdim."

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"Geriye dönüp baktığımda gururlu ve minnettarım. En azından 2014'te büyük hayalimizi gerçekleştirip dünya şampiyonu olduğumuz için."

"2009'da başlayan milli kariyerimden bu yana bana eşlik eden tüm çalışanlara, yöneticilere, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ve özellikle yıllarca beni destekleyen siz taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Milli takım formasını taşımayı çok seviyordum."

Almanya Milli Takımı'nın başında 124 maça çıkan Neuer, 51 kez kalesini gole kapadı ve 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.