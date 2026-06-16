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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

Çeviri:

Manuel Neuer kuralları ihlal etti ve FIFA'dan ciddi bir ceza alabilir

Almanya

Manuel Neuer, kıyafet kurallarını ihlal etti. Alman kaleci, Almanya ile Curaçao arasındaki maçta (7-1) farklı renkte bir içlik giymişti ve bu, resmi kurallar kitabına göre yasaktır.

Neuer, Pazar akşamı Curaçao karşısında yeşil kaleci formasıyla sahaya çıktı. Tecrübeli kaleci, altına beyaz bir içlik giymişti, ancak bu FIFA kurallarına aykırıdır.

Maç öncesinde, ekipman sorumlusu Neuer'e giymesi için uzun kollu bir forma sundu, ancak o bunu istemedi.

Neuer bu nedenle kolları kesmeye karar verdi, ancak bu da iç tişörtünün açıkça görünmesine neden oldu. İç tişörtle oynamak, bu tişörtün "futbol formasıyla aynı renk" olması şartıyla izin verilir. Ancak bu durumda durum böyle değildi.

Neuer yeşil forma ile oynarken, iç tişörtü beyazdı. FIFA'nın Bayern Münih kalecisine ne tür bir ceza vereceği merak konusu.

Dünya Kupası
Almanya crest
Almanya
GER
Fildişi Sahili crest
Fildişi Sahili
CIV

Almanya, geçtiğimiz Pazar günü Curaçao'yu büyük bir farkla yendi. Önümüzdeki Cumartesi günü Fildişi Sahili ile karşılaşacak olan Almanya, bir sonraki Perşembe günü ise Ekvador ile karşılaşacak.

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