Manuel Neuer: Alisson ve Ederson, modern kaleciliğin ustaları

Alman kaleci, Brezilyalı meslektaşlarının kaleciliğin gelecekteki standartlarını belirleyeceklerini iddia etti.

ve Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Manuel Neuer, ve 'nin Brezilyalı kalecileri Alisson ve Ederson hakkında konuştu.

France Football' a konuşan Neuer, "Alisson ve Ederson komple kaleciler. Modern oyuna tamamen hâkimler ve iki ayaklarını da mükemmel kullanıyorlar. İkisini de çok beğeniyorum. Çok istikrarlılar ve nadiren hata yapıyorlar" dedi.

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Hugo Lloris hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan Alman kaleci, "Lloris benim jenerasyonuma daha yakın. O da 'da harika bir sezon geçirdi ve takımının Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına katkı sağladı. Elbette onu da dünyanın en iyileri arasında değerlendirmemiz gerekiyor" yorumunu yaptı.

Lloris ve kendisinin, hem kulüplerinde hem de milli takımlarında kaptanlık yaptığına da dikkat çeken Neuer, "İkimizin çok ortak noktası var. Çok sevdiğim biri" şeklinde konuştu.

Almanya Milli Takımı'nda birinci kaleciliği tartışmalı bir noktaya gelen ve Marc-Andre ter Stegen ile rekabet içinde olan Neuer, bu konuda ise, "Bu yeni bir şey değil. Almanya tarih boyunca her zaman harika kalecilere sahip bir ülke olmuştur" dedi.