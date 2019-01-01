Manuel Fernandes: Türkiye'den teklif aldım

Manuel Fernandes, Rus basınına verdiği röportajda geçen yaz Türkiye'den teklif aldığını ancak Krasnodar'ı seçtiğini söyledi.

UEFA C Grubu'nda 'un rakibi olan Krasnodar'da forma giyen eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes sezon başında 'ye dönmeye yaklaştığını ancak tercihini Krasnodar'dan yana kullandığını söyledi.

Sport24'e konuşan Fernandes, "Farklı ülkelerden birçok kulübün ilgisi oldu. Örneğin Türkiye'den teklif vardı. Ama en çok Krasnodar'ın teklifi ilgimi çekti. Tereddüt etmeden imzayı attım" diye konuştu.

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Tercihinden ötürü pişmanlık yaşamadığını da söyleyen Portekizli orta saha oyuncusu, "Buraya geleli iki ay oldu. Çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Beklentilerimi de geçti. Bu kulüp her anlamda çok yüksek bir seviyede" dedi.

Tecrübeli oyuncu, "Takımda herkes bana çok yardımcı oldu. Adaptasyon sürecimi çabuk tamamladım. Herkese minnettarım. Kısa bir sakatlık geçirdim ama o da artık geçmişte kaldı" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Krasnodar formasıyla 5 resmi maça çıkan Fernandes 1 kez rakip ağları havalandırdı.