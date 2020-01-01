Manuel Fernandes, Süper Lig'e döndü

Kayserispor, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı.

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, TRT Spor’a yaptığı açıklamada Portekizli futbolcu ile iki yıllığına el sıkıştıklarını duyurdu.

Berna Gözbaşı, ’den sol bek Aziz Behich’i de kiralık olarak kadroya katacaklarını söylerken, golcü transferi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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Geçtiğimiz sezon Rus kulübü Krasnodar’da 19 resmi maça çıkan Fernandes, rakip ağları 3 kez havalandırmıştı.

Daha fazla takım

’de üç sezon Beşiktaş forması giyen tecrübeli oyuncu, bu takımda ise 112 maça çıkıp 20 gol ve 5 asistle oynamıştı.

, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis bedeli ödeyemecek.