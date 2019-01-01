Manuel da Costa bedelsiz olarak Galatasaray'da

Bu sezon sakatlıklarla oldukça fazla boğuşan Galatasaray, stoper mevkisini Manuel Da Costa ile doldurmayı planlıyor.

Gözünü devre arasına diken 'da ara transfer sezonunun oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

Sabah Gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre sarı kırmızılı kulüp bir dönem Başakşhir forması da giyen Manuel da Costa'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

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Al-İttihad'la sözleşmesini fesheden Da Costa ile kesin anlaşma sağlandı ve ön protokol imzalandı. Çapraz bağları kopan Luyindama'nın yerine geçici çözüm arayan Galatasaray, bonservisi elinde olduğu için Da Costa'da karar kılarken, 33 yaşındaki Faslı stoper ligin ikinci yarısında Marcao'nun partneri olacak.

Sözleşmesine sezon sonunda geçerli +1 yıl opsiyon maddesi koyulan başarılı stoper, 'den gelen birçok teklifi "Galatasaray'la anlaştım" diyerek de reddetti.

Uzun vadede Luyindama'yı satmayı planlayan yönetim, Kongolu stoperi dönene kadar Da Costa ile idare edecek. Böylece savunmaya yüksek maliyetli transfer yerine uygun bir takviye de yapılmış olacak.