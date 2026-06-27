Mani, İran maçı sırasında dikkat çeken bir mesajla Mısır’a destek verdi

Senegalli yıldız Sadio Mané, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçlarında Mısır ve İran arasında az önce 1-1 berabere biten karşılaşmada Mısır milli takımına desteğini dile getirdi.

Mısır, maçın sonucuna bakılmaksızın 32'li turda yerini garantilemiş olarak İran maçına çıktı; ancak Senegalli oyuncular, başta Mané olmak üzere, "Teranga Aslanları" için özel bir öneme sahip olan bu karşılaşmaya odaklanmıştı.

Mısır maçının başlamasından birkaç saat önce, Senegal Irak’ı 5-0’lık net bir skorla mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Böylece Teranga Aslanları grup aşamasını üçüncü sırada tamamladı ve 32’li turuna yükselme şansı, gruplarında üçüncü sırada yer alan en iyi takımlar arasında yer almasına bağlı hale geldi.

Mısır’ın İran’ı yenmesi veya berabere kalması, Senegallıların bu takımlar arasına girip bir sonraki tura yükselmesini garanti edecekti. Bu nedenle Mané maçı yakından takip etti ve Instagram hesabındaki “Story” özelliğini kullanarak maçı izlerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına “Mısır” yazıp yanına bir kalp emojisi ekledi.

Mısır, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak 32'li turda Avustralya ile karşılaşacak; Senegali'nin rakibi ise henüz belli değil.