Mane'nin bedeli 150 milyon euro

Geçtiğimiz sezondan bu yana adı Real Madrid ile adılan Liverpool'lu golcü Sadio Mane'nin transfer bedeli 150 milyon euro'yu bulabilir.

'un Senegalli yıldızı Sadio Mane için tek transfer rotası gibi duruyor.

France Football'dan Nabil Djellit'in haberine göre 2016'da 'dan geldiğinden beri piyasa değeri neredeyse üçe katlanan 28 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in yolunu tutabilir.

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Liverpool'un 41 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Mane için belirlediği fiyatın 150 milyon euro olduğu belirtildi.

Daha fazla takım

Teknik direktör Zinedine Zidane'nın iki yıl önce takıma transfer etmek istediği Mane'nin de Real Madrid fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Real Madrid dışında 'in de ilgi gösterdiği ileri sürüldü.

Kırmızılar ile bugüne kadar 177 resmi maçta forma giyen Mane 81 gol atıp 29 asist yapmayı başardı.