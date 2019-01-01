Mane: Messi ve Ronaldo'nun gerisindeyim

Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Sadio Mane, kendini Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun bir hayli gerisinde görüyor.

'un Senegalli golcüsü Sadio Mane, Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik aday listesine girmeyi başardı.

Bu adaylar arasında kendine yer bulduğu için onore olan Mane, yine de hala ve 'nun gerisinde olduğunu ifade etmeden de geçemedi.

L'Equipe du Soir adlı TV programında konuşan Mane, bu ödülü 5'er kez kazanan bu yıldızlar hakkında 'canavar' benzetmesi yaptı ve şöyle söyledi: "Bu oyuncular canavarlar. Bence ben onların bayağı gerisindeyim. Onlara biraz olsun yaklaşabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Bu sezon ortaya koyduğu performansla övgüleri toplayan başarılı oyuncu, FIFA Yılın En İyi Futbolcusu ödülünde Lionel Messi'nin de oyunu almıştı. Ödülü Messi kazanmış olsa da Mane, tüm dikkatini en büyük hayallerinden biri olan Ballon d'Or'da toplamış durumda:

"Dürüst olmak gerekirse Ballon d'Or çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeydi. Uzun zamandır ortaya koyduğum işin meyvesini adaylar arasına girerek aldım. Bu bir saplantıdan daha çok bir hayal. Ben her şeyden önce takım başarısına hizmet ederim."

"Ballon d'Or her zaman benim hayalimdi. Bir hayalin gerçeğe dönüşmesi ender bir şeydir. Tüm Senegalliler, arkadaşlarım ve ailem çok mutlu olur. Ben de çok mutlu olurum."

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"Söylediğim gibi bu ödül benim için her zaman ek bir motivasyon kaynağı olmuştur. Eto'o ve Drogba gibi Afrika'da efsane olan futbolcuların benim hakkımda söylediği şeyleri duymak çok güzel."

Mane, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Altın Ayakkabı ödülünü Mohamed Salah ve Pierre-Emerick Aubameyang ile paylaşmıştı. Mane ve Salah, bu sezon da daha şimdiden tüm kulvarlarda 8'er gole ulaştı. Sezona yine harika başlayan Mane, bu performansını sürdürebileceğinden emin:

"Ben yeterince mütevazı olduğumu düşünüyorum. Zirvede olmayı hala çok istiyorum. Hayata karşı belli bir bakış açım var ve çevremdeki herkes bundan gurur duyuyor. Sanırım bundan ben de memnunum, diğerleri de mutlu."