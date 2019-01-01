Mane: Klopp dünyanın en iyi menajeri

Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane, teknik direktör Jürgen Klopp hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Premier Lig'de 8 puan farkla zirvede yer alan 'un 27 yaşındaki futbolcusu Sadio Mane, kulübün dergisine röportaj verdi.

Mane, 2015'te 'dan ayrılarak takımın başına geçen teknik direktör Jürgen Klopp'un o günden bu güne kadar başardığı şeylerden övgüyle bahsetti:

"Klopp'un Liverpool için neler başardığını anlatmakta zorlanabilirim. Bu takım için neler yaptığını ve ne kadar kaliteli bir teknik direktör olduğunu herkes biliyor."

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"Avrupa'da birçok iyi teknik direktör var ancak şunu söyleyebilirim ki bizim hocamız her zaman doğruları söyler ve takımını yönetmek için en doğru kararları alır. Bu takımla nasıl başa çıkacağını çok iyi bilir."

"Onun takım üstündeki etkisine daima güvenirim. Klopp tam bir winner. O, dünyanın en iyisi."

13. haftaya 34 puanla lider giren Kırmızılar, geride kalan 12 haftada 11 galibiyet alırken sadece 1 beraberlik aldı. Liverpool, 13. hafta deplasmanına konuk olacak.