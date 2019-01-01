"Mane, Afrikalı olduğu için Ballon d'Or'u kazanamadı"

Kayoute, Ballon d'Or'un ne olursa olsu Avrupalı ve Güney Amerikalı oyunculara verildiğini düşünüyor.

Cheikhou Kouyate, Sadio Mane'nin Ballon d'Or'u kazanamamış olmasına anlam veremiyor.

'un yıldızı, France Football tarafından dağıtılan dünyanın en prestijli ödülünde oylamasında 347 oy alarak (686 oy), Virgil Van Dijk (679) ve 'nun (476) ardından dördüncü sırayı elde etti.

Mane'nin milli takımdan arkadaşı Kouyate'nin bu duruma isyanı var.

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Mirror'a konuşan 'lı oyuncu, "Bu Ballon d'Or bence Mane'nin olmalıydı. Bakın, Sadio Avrupalı ya da Güney Amerikalı olsaydı ortada bir tartışma bile olmazdı, ödül direkt ona giderdi." ifadelerini kullandı.

Messi'ye saygı duyduğunu ifade eden Kouyate, "Hepimiz Messi'nin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Belki de tarihin en iyisi o. Ama geçen sezon... Yapmayın lütfen. Belki de insanlar sadece futbola bakmıyorlar çünkü geçen sezon dünyada Mane'den daha iyi olan üç futbolcunun olması imkansız." dedi.

Ballon d'Or'u kazanan tek oyuncu George Weah. Liberyalı efsane, 1995 yılında Jürgen Klinsmann ve Jari Litmanen'i geride bırakarak ödüle uzanmıştı.