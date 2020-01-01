Mandzukic Kartal'ın radarında

Aboubakar'ın yanına bir forvet daha almayı planlayan siyah-beyazlılar, deneyimli Hırvat golcüye gözünü dikti.

Gol yollarında Vincent Aboubakar'a alternatif arayışında olan Beşiktaş, deneyimli santrfor Mario Mandzukic'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Mandzukic'e garanti ücretin düşük tutulduğu bir sözleşme önerecek. Deneyimli golcüyü kadro derinliği için transfer etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, maç başına ve gösterilen performansa dayalı bir sözleşmeyle Hırvat golcünün kapısını çalacak. Temmuz ayından bu yana kulüpsüz olan Mandzukic, son olarak Ligi ekiplerinden Al-Duhail'de forma giymişti.

Daha önce , ve gibi dev takımlarda oynayan Mandzukic, formasıyla da 89 milli maçta 33 gol atmayı başarmıştı.