İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Belçika ekibi Club Brugge'ün forveti Nicolo Tresoldi'nin "Azzurri" saflarına katılma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Almanya Milli Takımı da yarışa dahil olmuş durumda; Tresoldi aynı zamanda Arjantin Milli Takımı'nı temsil etme imkânına da sahip.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, 22 yaşındaki Tresoldi, Belçika Ligi'nde oynamasına rağmen, mevcut milli ara döneminde Avrupa futbolunda en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Club Brugge'ün forveti, 17 maçta 14 gol kaydetmeyi başardı; bunların 5'ini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attı ve bu da onu birden fazla milli takımın radarına soktu.

Şu an için genç forvet, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı temsil etmeye meyilli görünüyor; ancak İtalya'daki yetkililer, onu İtalya Milli Takımı formasını giymeye ikna edebilecek bir şanslarının olduğuna inanıyor.

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Mancini şöyle konuştu: "Tresoldi ile konuştum, Claudio Ranieri de aynısını yaptı. Oyuncunun İtalya için oynama isteğini hissetmesi gerekiyor; ancak kendisi İtalya'da doğdu ve babası da orada, dolayısıyla onu kadroya katmak için şanslarımız olduğunu düşünüyorum."

Buna karşılık Jürgen Klopp da Almanya'da aynı görev üzerinde çalışıyor; ancak onun amacı oyuncuyu Almanya Milli Takımı'nı temsil etmeye ikna etmek. Böylece herkesin ilgi odağı haline gelen ve Milan taraftarı olan Tresoldi'nin hizmetleri için İtalya ve Almanya milli takımları arasındaki rekabet alevleniyor.

Fransa ve Belçika ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı iki maç hazırlıkları için şu an Coverciano'da bulunan Mancini, İtalya Milli Takımı'na çağrılmaları ihtimaliyle takip altında olabilecek çifte vatandaşlığa sahip oyuncular hakkında da konuştu.

Mancini açıkladı: "Bunu yapan yalnızca biz değiliz, tüm milli takımlar bunu yapıyor. İki vatandaşlığı bulunan seçkin oyuncuları kadroya katmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda, çok iyi bir defans oyuncusu olabileceğini düşündüğüm Palma'yı kadromuza katmayı başardık."

Udinese oyuncusu olan genç defans oyuncusu, mevcut milli ara döneminde İtalya Milli Takımı'na katılmak için çağrı almıştı.